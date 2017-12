Vuurwerk veroorzaakt in Overijssel veel brandjes op Oudjaarsdag

zondag 31 december 2017 | 14:57 Laatst bijgewerkt: 31-12-2017 | 18:09

Voor de brandweer in Overijssel is het een drukke laatste dag van het jaar. Veelal gaat het om kleine brandjes die door vuurwerk zijn veroorzaakt.

In veel papiercontainers vliegen vandaag in brand. Zo ook een papiercontainer aan de Oude Postweg in Hengelo vatte vanochtend vlam. De brandweer wist de vlammen snel te doven.

Boom in brand

Vanmiddag vatte een boom aan de Dijksweg in Hengelo vlam door vuurwerk.

Fotograaf: News United / Jack Huygens De brandweer blust een boom in Hengelo

Haag in vlammen op

Aan de Rijssenseweg in Markelo ging een haag in vlammen op. Ook hier ontstond het vuur door vuurwerk.

Fotograaf: Hof van Twente Fotografie Een haag in Markelo gaat in vlammen op

Brandweer vast

De brandweerauto die is ingezet bij de haagbrand in Markelo, zat vast in het gras. Het voertuig is door een tweede brandweerwagen uit het drassige veld getrokken.

Fotograaf: Hof van Twente Fotografie De brandweerwagen wordt van het drassige veld getrokken

Kledingcontainer in brand

In Enschede woedde vandaag een brand bij een basisschool aan de Floraparkstraat. Een kledingcontainer vatte vlam door brandend vuurwerk.

Fotograaf: News United / Dennis Bakker Brandweer dooft vlammen in kledingcontainer

Vreugdevuur

De brandweer rukte in Westerhaar uit voor brandende spullen. Na overleg met de brandstichters is besloten het vreugdevuur aan de Markgraven te laten branden.

Fotograaf: News United / Kevin Sand Brandweer laat vreugdevuur in Westerhaar branden

Vlammen in afvalcontainer

Aan de Jan Steenstraat in Almelo heeft vanavond een afvalcontainer in brand gestaan. De vlammen zijn vermoedelijk ontstaan door vuurwerk. De brandweer had het vuur snel onder controle.