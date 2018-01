maandag 1 januari 2018 | 19:06 Laatst bijgewerkt: 1-1-2018 | 19:06

7. 'Beste ponypark van de wereld' kent stortvloed aan boekingen na Lubach-uitzending

Het kan je bijna niet ontgaan zijn, attractiepark Slagharen werd ineen klap een enorme hit door een item uit het satirische tv-programma Zondag met Lubach. Presentator Arjan Lubach introduceerde Nederland aan de Amerikaanse president in een video, typische Nederlandse plekken komen voorbij zoals Madurodam, de Afsluitdijk en natuurlijk kan Attractiepark Slagharen niet ontbreken.

De dagen erna was er een gigantische toename van het aantal boekingen bij het attractiepark.

6. Meisje om het leven gekomen bij verkeersongeluk in Wierden

Een drama afgelopen september in Wierden, bij een verkeersongeval op de Nijverdalsestraat. Het meisje kwam onder een geparkeerde vrachtwagen die van zijn plaats rolde terwijl er niemand achter het stuur zat. De verslagenheid in de gemeenschap was groot.

5. Harde kern FC Twente in Grolsch Veste ontruimd tijdens wedstrijd tegen PSV

Ook dit nieuws bleven velen bij: tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en PSV op 6 april moest plots de harde kern van FC Twente in de Grolsch Veste het stadion verlaten. Dat had te maken met een onderzoek van de politie naar drugshandel en poging tot ondermijning. In het supportershome is die avond ook daadwerkelijk drugs gevonden.

Politiewoordvoerder Chantal Westherhoff vertelde over die avond: Wij hebben al een tijd een onderzoek lopen naar ondermijning in en rondom het supportershome. Dat heeft dan te maken met een selectief deur-beleid." Personen in de harde kern van Vak-P zouden bepalen wie wel en niet naar binnen mochten. Westerhoff: "De politie en beveiliging heeft daardoor geen grip op wat zich daar binnen afspeelt."

4. Ook stel uit Haaksbergen vermist in Turkije

De raadselachtige vermissing van Haaksbergenaar Joey Hofmann in Turkije beheerste afgelopen zomer het nieuws. De 21-jarige Hoffmann werd sinds 8 juli vermist. Hij was met een busje naar Turkije gegaan om plaatsgenoten Derya en Bjorn Breukers te helpen bij de bouw van hun huis.

Ook het stel verdween een tijdje van de radar. Anderhalve week later doken de twee weer op, ook toen was er nog geen spoor van Joey.

14 augustus werd het lichaam van Joey gevonden in een uitgedroogde rivier, een aantal kilometers buiten de Turkse stad Silifke. Naar alle waarschijnlijkheid stierf de Haaksbergenaar een natuurlijke dood.

3. Roekeloze inhaalactie op N48 tussen Ommen en Hoogeveen

Be Nieboer uit Oude Pekela had in maart de schrik van zijn leven toen hij over de N48 tussen Ommen en Hoogeveen reed. Een auto kwam met hoge snelheid recht op hem af tijdens een levensgevaarlijke inhaalactie, maar wist nét op tijd af te wenden.

Later bleek dat de auto werd bestuurd door een 71-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Drenthe. Haar rijbewijs is in beslag genomen en de rijvaardigheid van de vrouw wordt verder onderzocht.

2. Politie achterhaalt ontvoerder van vrouw in Hengelo, Audi klemgereden

Hengelo werd in juni opgeschrikt door de ontvoering van een 30-jarige vrouw. De vrouw bleef ongedeerd tijdens de twee-en een half uur durende ontvoering door haar 29-jarige ex-vriend.

De vrouw wordt die dinsdagmiddag terwijl zij post bezorgt met haar scooter klem gereden door haar ex-partner. Dat gebeurt in de Binnenhavenstraat in haar woonplaats. De man lost 3 schoten en dwingt de vrouw in z'n auto te stappen. Diverse omstanders zien de ontvoering voor hun neus gebeuren.

Later bleek dat de vrouw al langere tijd door haar ex werd gestalkt.

1. Stemmen tellen en... porno kijken in Enschede

Met stip op één: dit bericht over porno tijdens de verkiezingsavond in Enschede. We moeten zeggen, het is ook een opmerkelijk gezicht. Maar later bleek dat de porno eventjes voor een foto was opgezet door leden van voetclub r.k.s.v. EMOS uit Enschede, hun kantine deed dienst als stembureau.

Voorzitter van de voetbalclub Hans Scholten kon niet lachen om de foto: "Ondanks dat het een grap is, is er niet nagedacht over de gevolgen voor de gemeente en de club. We hebben als club een goede naam en dat is belangrijk voor leden en ouders. Je weet niet wat zo'n tweet kan aanrichten", vertelde Hans.