maandag 1 januari 2018 | 22:37 Laatst bijgewerkt: 1-1-2018 | 22:44

De vuurwerkdampen zijn inmiddels opgetrokken, maar de mooie plaatjes van de jaarwisseling in Overijssel blijven. Zo ook in Goor, waar Patrick ter Elst om twaalf uur zijn drone de lucht in stuurde. Dat leverde deze mooie video op.