Lees terug: de eerste storm van het jaar raasde over de provincie

woensdag 3 januari 2018 | 06:52 Laatst bijgewerkt: 3-1-2018 | 18:42

De eerste storm van dit jaar liet Overijssel niet ongemoeid. De brandweer is meerdere keren uitgerukt voor omgewaaide bomen op het spoor, de weg en een geparkeerde auto.

Vooral in het waterrijke noordwestelijke deel van de provincie zorgde de storm voor veel overlast. Bij Kampen moest de dijk worden verstevigd, en was de Ramspolkering tijdelijk gesloten. Maar ook de rest van de provincie ontkwam niet aan de gevolgen van de harde wind:

Ramspol weer open

Het ergste van de storm is voorbij. Rijkswaterstaat laat de opblaasbare dam balgstuw in de Ramsgeul en het Ramsdiep weer leeg lopen.

Zojuist zijn we begonnen de opblaasbare dam #Ramspol leeg te laten lopen. Dat duurt ongeveer 3 uur. Morgenochtend inspecteren duikers of het doek weer goed terug op zijn plek ligt. Daarna kan de scheepvaart weer gebruik maken van het #Ramsdiep en de #Ramsgeul. pic.twitter.com/cCD3289vt1 — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) 3 januari 2018

Steenwijk

In Steenwijk is een paneel van de Dolbrug door de wind los komen te zitten. De gemeente heeft het loszittende paneel tijdelijk met een spanband vastgezet.

Fotograaf: Arnaud Vaartjes

Fotograaf: Arnaud Vaartjes

Deventer

In Deventer viel een boom bovenop een geparkeerde auto. De auto stond geparkeerd op de Worp en liep flinke schade op. Er raakte niemand gewond.

In Vroomshoop blokkeerde een omgewaaide boom de Hammerdijk. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd om de weg weer vrij te maken.

In Nijverdal viel een boom op de Ligtenbergerweg, waardoor het verkeer er niet langs kon. De brandweer heeft de boom verwijderd.

Trein botst op boom

Vanochtend botste bij Goor een trein op een boom die op het spoor was gewaaid. Daarbij raakte niemand gewond. Het treinverkeer lag enige tijd stil, maar is inmiddels hervat.

Markelo



Aan de Smitjan in Markelo waaide aan het eind van de ochtend een boom om. De boom viel op een schuttingdeur. Volgens omwonenden was dat een geluk bij een ongeluk, want aan de andere kant van de boom stond een auto.

Fotograaf: Hof van Twente fotografie Omgewaaide boom in Markelo

Dak van bedrijf In Steenwijk waaide een dak van een bedrijfspand. De brandweer heeft het dak verwijderd.



Oldemarkt Op het fietspad aan de Ossenzijlerweg in Oldenmarkt waaide een boom op het fietspad.

Code geel

Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. De komende uren komen er lokaal zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur voor. Aan het einde van de middag en in de avond neemt de wind af. Code geel is tot zes uur vanavond van kracht.