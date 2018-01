Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De 24-jarige Boef (echte naam Sofiane Boussaadia) plaatste maandag op het socialmediakanaal Snapchat een video waarin hij drie vrouwen uitschold voor 'kechs' - Marrokaans Arabisch voor 'hoer' of 'slet'.

De drie vrouwen hadden hem tijdens de jaarwisseling een lift gegeven, omdat hij autopech had. In een andere video noemde hij alle vrouwen die clubs bezoeken in korte rokjes en met alcohol 'kechs'. Hij bood gisteren zijn excuses aan voor die video's.

Boycot

Op social media werd de rapper scherp veroordeeld om zijn discriminerende uitspraken; een aantal radiostations heeft aangegeven de muziek van Boef te boycotten. CDA-kamerlid René Peters doet diezelfde oproep aan clubs.

Maar voor meerdere grote festivals zijn de uitspraken van Boef geen reden om zijn optredens af te gelasten. Dauwpop, het festival in de Hellendoornse bossen dat elk jaar bezocht wordt door duizenden mensen, volgt die lijn.

Dauwpop

"De uitspraken van Boef zijn niet zo handig, maar dat is voor ons geen reden om zijn optreden op Dauwpop af te gelasten." Dat laten de organisatoren van het Hellendoornse festival weten naar aanleiding van de commotie die rondom de rapper is ontstaan.

