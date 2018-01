Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De NAM laat weten dat er in de regio Hardenberg niet meer risico is op trillingen of aardbevingen dan in de afgelopen 70 jaar het geval was. Wel wordt in het nieuw ingediende winningsplan uitgebreider aandacht geschonken aan mogelijke risico's van gaswinning.

Omdat trillingen bij gaswinning niet uit te sluiten zijn wordt het risico hierop ook genoemd in het winningsplan voor Hardenberg. Ook al is daar in de afgelopen 70 jaar geen beving geweest zoals in Groningen.

"Maar omdat je het niet uit kunt sluiten benoemen wij het wel. Al verwacht ik niet dat daar problemen komen. We winnen al decennia gas in die regio en de bodem kennen wij als NAM inmiddels goed. In het gebied rond Emmen zie je wel bevingen die gemeten zijn. In de regio Hardenberg niet."

