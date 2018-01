Is XTC-verdachte De Pol ook een grote cokedealer?

vrijdag 5 januari 2018 | 15:02 Laatst bijgewerkt: 5-1-2018 | 17:05

Door: Tom Meerbeek

De man die afgelopen herfst werd opgepakt in een XTC-lab in De Pol bij Steenwijk, zit ook vast voor een andere grote drugszaak. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Justitie denkt dat hij ook betrokken is bij de handel van 44 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen.

Het gaat om een 46-jarige man uit Rotterdam. Afgelopen oktober werd hij door de politie aangetroffen in een loodsje aan De Pol, gemeente Steenwijkerland. Daar bleek een XTC-lab gevestigd. In het gebouw werd 20 kilo mdma gevonden, de grondstof voor het maken van ecstacy.

Uit navraag van Oost blijkt dat je er ruim 170.000 xtc pillen mee kunt maken, met een straatwaarde van ongeveer 680.000 euro. Hieronder beelden van de ontdekking van het lab in De Pol.

Cokehandel

Nu blijkt dat de man ook vastzit voor cocaïnehandel. Afgelopen zomer werd hij samen met 2 anderen opgepakt, nadat de politie 44 kilo coke vond in een container in de haven van Vlissingen.

De politie was getipt door douaniers, die een verdachte auto hadden gezien bij overslagbedrijf Kloosterboer. De 44 kilo gevonden coke heeft een straatwaarde van zo'n 1,3 miljoen euro. Hieronder beelden van de vangst in Zeeland.

Slapend rijk

Volgens advocaat Huisman van de Rotterdammer, is zijn cliënt afgelopen oktober niet teruggekomen bij de gevangenis nadat hij tijdelijk op vrije voeten was in de cokezaak.

"Hij had daarom een soort schuilplek nodig, hij werd door de politie gezocht en was zogezegd dakloos. Die schuilplek vond hij in De Pol. Daar werd hij slapend gevonden in het gebouw waar inderdaad ook een XTC-lab was gevestigd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die XTC-productie aan hem toebehoorde", zegt Huisman.

Flinke straf

Huisman wil graag dat de hechtenis van de Rotterdammer wordt geschorst. De rechter gaat daar niet in mee. Volgens de rechtbank is het gevaar op recidive te groot. Justitie is daar blij mee: "Als bewezen wordt waarvan meneer wordt verdacht, dan wacht hem een flinke straf."

De verdachte zelf, Theo van D., zwijgt. De eerstvolgende rechtszaak rondom het XTC-lab in De Pol dient eind deze maand bij de rechtbank in Zwolle.