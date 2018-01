zondag 7 januari 2018 | 16:39 Laatst bijgewerkt: 7-1-2018 | 18:23

Het hoogwater veroorzaakt in Overijssel niet alleen problemen, maar ook mooie beelden. Om dat met eigen ogen te zien, trokken 'hoogwatertoeristen' naar de Loswal in Wijhe.

Fotograaf: Jasper Hutten Drukte in Wijhe

Niet alleen de IJssel, maar ook de Dinkel treedt buiten haar oevers. Dat is in de buurt van Losser door Dennis Mengerink met zijn drone in beeld gebracht.

Hoogwater in Deventer vanuit de lucht.

De hoge waterstand in combinatie met het zonnige weer zorgde ook in Wilsum voor een fraai uitzicht.

Fotograaf: Erik Hogeboom Een schilderachtig plaatje in Wilsum door het hoogwater