"Het is niet normaal om dieren los te laten lopen," stelt de Zeeuwse SGP-lijsttrekker Marco Kleppe. In zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen pleit hij voor een 'verbod op loslopende katten' in het Zeeuwse Kapelle.

Kleppe is geen kattenhater, maar zegt veel klachten te krijgen over de huisdieren. En dat is de crux: "Een kat is een huisdier, dus houd die ook in huis of in de eigen tuin. Of koop een tuigje van vier euro."



Over honden in de openbare ruimte bestaan heldere afspraken, over katten niet. Terwijl die ook poepen en overlast veroorzaken. Moeten we katten eigenlijk nog wel vrij laten rond lopen?

