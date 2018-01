Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik hier.



Na de vorige jaarwisseling kampte wethouder Hans Marchal met een flinke kater: in zijn Wijk bij Duurstede werd voor 13 duizend euro schade aangericht. Dit jaar pakte hij het anders aan.



Marchal sprak met de jongeren af dat wanneer de schade onder de 10 duizend euro zou blijven, zij zelf het verschil mochten besteden aan voorzieningen in de gemeente. En zowaar: de schade bleef beperkt tot 'slechts' 2.560 euro.



Is dit een goede manier om jongeren bewust te maken van goed gedrag? Of is dit de wereld op zijn kop?



