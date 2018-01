donderdag 11 januari 2018 | 14:54 Laatst bijgewerkt: 11-1-2018 | 14:52

Op de videowebsite Dumpert verscheen gisteravond een video waarin te zien is hoe de politie in Enschede een verdachte aanhoudt. In een oogwenk weet de verdachte zich los te trekken en sprint er vandoor en zo lijkt hij te ontsnappen, lijkt...

De politie deelt nu op Facebook haar kant van het verhaal: "Dumpert.nl noemt het een 'Usain bontkraagje', maar het moet ons toch van het hart dat de verdachte na een achtervolging tot in de Prinsessetunnel alsnog door de rennende collega is aangehouden. Jammer dat dit dan net weer niet gefilmd is..."

Suggestief

In de reacties onder het Facebookbericht schrijft de politie: "Dit geeft wel weer aan dat een stukje film van een gebeurtenis heel suggestief kan zijn."

Waarom de verdachte in de eerste instantie werd aangehouden is niet bekend. Tijdens de achtervolging gooide hij wel drugs weg, deze zijn later nog gevonden door de politie. De arrestant is naar het arrestantencomplex in Borne gebracht.