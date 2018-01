Man trekt mes nadat hij geen sigaret krijgt bij station Deventer

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Eén op de zes werknemers heeft last van verlofstress, zo blijkt uit onderzoek van vakbondsorganisatie CNV-Vakmensen onder ruim 1.900 werknemers. Welke periode neem je bijvoorbeeld, en dan willen natuurlijk alle collega's tegelijk op vakantie.



"Het circus voor het aanvragen van zomervakantie is het hevigst in januari", zegt Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen. "Uiteraard doen de grootste problemen zich voor rond de schoolvakanties. Veel mensen willen dan vrij, maar het bedrijf moet ook blijven draaien."



De kerstboom is amper de deur uit en nu alweer bezig met de zomervakantie. Herkenbaar?





