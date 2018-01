Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.



De Franse en Duitse strijd tegen internet-trollen en nepnieuwsverspreiders is dit jaar echt losgebarsten. In Frankrijk kan de rechter content verbieden, sites blokkeren en accounts sluiten. De Duitsers leggen die verantwoordelijkheid bij verspreidende kanalen als Twitter en Facebook.



Niet de beste oplossingen, stelt politiek commentator Martin Sommer in de Volkskrant. 'Bedrijven als Facebook hebben andere belangen en de overheid moet niet bepalen wat de norm is. Dat moeten burgers zelf doen.' Zijn oplossing is simpel: 'Gebruikers van sociale media zullen hun anonimiteit moeten prijsgeven en zelf de schade ondervinden als ze zich misdragen. Dan is het gescheld en het getrol in een week afgelopen.'



Is online anonimiteit inderdaad een vloek? Of het is juist een zegen?

Laat het weten door te reageren!