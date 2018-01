Rechtbank buigt zich over 'Slavernijzaak Tubbergen'. Hoe zat dat ook weer?

dinsdag 16 januari 2018 | 20:06 Laatst bijgewerkt: 16-1-2018 | 18:15

Door: Tom Meerbeek

Ze worden ervan verdacht dat ze jarenlang de zwakzinnige Jeffrey tegen zijn zin hebben vastgehouden in een hok op een woonwagenkampje aan de Verdistraat in Tubbergen. Volgens Justitie moest hij 7 dagen per week, 16 uur per dag voor het echtpaar werken, zonder vergoeding.

Katvanger

Daarnaast zou Jeffrey zijn ingezet als katvanger voor ondermeer de in- en verkoop van auto's. Hij zou een bedrijf en een huis op zijn naam hebben gehad. Daarnaast had hij talloze telefoonabonnementen lopen.

Verdachten zijn Adje B en Gretha K uit Tubbergen en Nico H uit Hilversum, eerder woonachtig in Enschede. Die laatste is ook verdachte in een omvangrijke fraudezaak. Hij zou Jeffrey financieel hebben uitgebuit.

Corrigerende tik

Volgens de advocaat van Adje B. valt zijn client niet veel te verwijten, behalve mishandeling. "Jeffrey had af en toe een corrigerende tik nodig." Daarnaast vraagt hij zich af of Jeffrey wel zwakbegaafd is, want "hij kon goed handelend optreden en telefoonabonnementen afsluiten".

Volgens Adje fraudeerde Jeffrey samen met Nico H. "Pas toen de politie daar achter kwam, heeft Jeffrey het verhaal verzonnen dat hij door ons uitgebuit werd", zegt Adje.

Impact

Adje en Gretha hebben een poos in voorarrest gezeten. Gretha kwam april vorig jaar vrij om de rechtszaak af te wachten, Adje in september. "Mijn cliënt heeft het erg zwaar", zegt de advocaat van Adje. "Hij heeft zijn vrouw en kinderen lang moeten missen. Dat heeft enorme impact."

Hoe het met Gretha en Jeffrey is, is onbekend. Hun advocaten laten niets los. Gretha schijnt in Almelo te wonen. Jeffrey wordt compleet afgeschermd.