Twee chalets van camping Fortmond gaan in vlammen op

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Wereldwijd hebben mensen steeds minder vaak seks. Ook het onderzoek van kenniscentrum Rutgers concludeert dit, in lijn met internationale onderzoeken. Nederlandse stellen tussen de 25 en 80 jaar hebben gemiddeld drie keer per maand seks.

Opvallend is dat Nederlanders over het algemeen heel tevreden zijn over de kwaliteit van hun seksleven, maar minder over de frequentie van de daad, schrijft de Volkskrant.

Wat vind jij? Is drie keer in de maand te weinig?

Laat het weten door te reageren!