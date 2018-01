Gladde wegen in Overijssel: glijpartijen in de hele provincie

woensdag 17 januari 2018 | 06:37 Laatst bijgewerkt: 17-1-2018 | 11:11

Overijssel had vanochtend last van winters weer en gladde wegen. Op veel plekken raakten auto's van de weg:

Uit de bocht

Een auto is vanochtend uit de bocht gegleden op de A35 bij Borne. Het voertuig kwam in de berm tegen een boom tot stilstand.

De wagen raakte vlak voor de afslag Borne-West fors beschadigd en is weggesleept.

De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Fotograaf: News United / Dennis Bakker Auto op de kop in de sloot in Denekamp

In de sloot

Door de gladheid is een auto in Denekamp op de kop in de sloot beland. Het voertuig gleed van de Bonkenbroekweg af. De bestuurster is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft de wagen uit de sloot getakeld en geborgen.

Fotograaf: 112 Hardenberg Auto van de weg gegleden in Bergentheim

Auto raakt van N343

Ook bij Bergentheim is een auto van de weg geschoven. Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de N343 bij de afslag Bergentheim. De bestuurster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Fotograaf: News United / Jack Huygens Twee auto's van de weg gegleden bij Hengelo

Afrit A35 Hengelo

Twee auto's zijn vanochtend van de afrit van de A35 in Hengelo geschoten. De voertuigen zijn door de gladheid van de Haaksbergerstraat geraakt.

Er raakte niemand gewond bij het ongeval. Beide wagens worden weggesleept.