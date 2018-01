woensdag 17 januari 2018 | 11:26 Laatst bijgewerkt: 17-1-2018 | 11:44

Foto 4 foto's

In Deventer is de oprit vanaf de Zutphenseweg naar de A1 richting Apeldoorn inmiddels berucht. Voor de vierde keer in drie weken is er een auto afgeslipt.