woensdag 17 januari 2018 | 12:52 Laatst bijgewerkt: 17-1-2018 | 13:07

Terwijl in de meeste Overijsselse gemeenten de algehele armoede licht afneemt, belandden juist méér huishoudens in de langdurige armoede. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zo had in Zwolle in 2015 3,3 procent van de huishoudens langdurig (vier jaar of langer) een laag inkomen. Afgelopen jaar was dat opgelopen tot 3,5 procent.

Lage-inkomensgrens

Om te bepalen wie arm is, hanteert het CBS de zogeheten lage-inkomensgrens. De grens wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.

In 2016 was de lage-inkomensgrens 1030 euro voor een alleenstaande, 1370 euro voor een alleenstaande ouder met één kind en 1940 euro voor een koppel met twee kinderen.

Enschede armst

Enschede is in Overijssel nog steeds de gemeente met procentueel de meeste arme huishoudens: afgelopen jaar 12,5 procent. Dat is wel minder dan de 12,8 procent in 2015. De langdurige armoede nam er wel toe; van 5,4 naar 5,7 procent van de huishoudens.

Hieronder kunt voor elke gemeente opzoeken hoeveel procent van de huishoudens een laag inkomen en een langdurig laag inkomen heeft.