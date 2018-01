Stormschade: bomen vallen om en dakpannen waaien weg

donderdag 18 januari 2018 | 09:53 Laatst bijgewerkt: 18-1-2018 | 14:00

Op de oude begraafplaats aan Laarstraat in Goor is een grote boom tegen de grond gewaaid. Daarbij zijn meerdere graven vernield. Aan de Spreeuwenstraat in Goor viel een schutting om bovenop een aantal geparkeerde auto's. Die raakten beschadigd.

Fotograaf: Jack Huijgens/News United

Een woning aan de Smeijerskampstraat in Wierden heeft zware stormschade opgelopen. Door de harde windstoten is een deel van zijgevel losgekomen en gewaaid. Delen van de gevel kwamen terecht op een geparkeerde auto. De brandweer gaat de woning inspecteren.

Fotograaf: GinoPress

Aan de Kelvinstraat in Oldenzaal zijn stapels lege containers omgewaaid. De containers zijn tegen een oplegger met walsen gevallen. Op dezelfde locatie zijn ook zijn meerdere auto’s beschadigd geraakt door een weggewaaid hek.

Fotograaf: News United / Jaime Fransen

Omgewaaide containers in Oldenzaal

Boom waait tegen huis in Giethoorn

Fotograaf: Colin Coule

Bakwagen in de sloot bij de Kamperzeedijk tussen Kampen en Genemuiden

Fotograaf: HW Fotografie

De storm heeft een tent langs de Rijkstraatweg bij Olst volledig verwoest.

Fotograaf: Jasper Hutten

De tent in Olst is volledig verwoest

Omgewaaide vrachtwagen op A28 net buiten Zwolle. Al het verkeer op de IJsselbrug mag maximaal 50 km/u om ongelukken te voorkomen.

Fotograaf: News United / Stefan Verkerk

Stormschade Weerdijk bij Oldemarkt.

Fotograaf: Arnaud Vaartjes

Op de Verlaatseweg in Steenwijk is een boom over de weg gewaaid. De boom heeft het hek van de rioolzuivering meegenomen.

Fotograaf: Rhoxana Ynema

Een hoge boom dreigt het door de harde wind te begeven aan de Sportlaan in Bergentheim. Om te voorkomen dat hij op woningen valt zal de brandweer de boom met hulp van een hoogwerker neerhalen.

Aan de Joncheerelaan in Nijverdal is een boom reeds geveld en dwars over de weg gevallen. Het verkeer kan er niet meer door. De weg is afgesloten. De brandweer moet de zaag hanteren. De brandweer is ook gealarmeerd voor een gaslek aan de Cornelis Evertsenlaan in Nijverdal. Daar waren twee bomen bij een woning in een tuin omgewaaid. Dat heeft waarschijnlijk het gaslek veroorzaakt. De brandweer moest eerst een boom aan stukken zagen om bij het adres te kunnen komen.

Aan de Elsenerstraat in Rijssen waaide kort na tien uur de etalageruit in de voorgevel van kapsalon Gerda eruit.

De Zonneweg in Markelo is geblokkeerd. Er lig een omgewaaide boom dwars over de weg. De N753 bij Markelo is afgesloten. Daar ligt een boom over de weg.

Bij een wooncomplex van Zozijn voor gehandicapten aan de Pannenbakkerstraat in Holten waaien de pannen van het dak. De brandweer gaat controleren of het gebouw nog veilig genoeg is. Op de Boerrichterweg in Holten is een berkenboom omgewaaid. De Langstraat in Holten is versperd door een omgevallen boom.

De brandweer is bezig met het aan stukken zagen van een boom in de Vivaldistraat in Zwolle. Het gevaarte is omgevallen en blokkeert de straat. Hogeschool Windesheim heeft de parkeerplaats om veiligheidsredenen afgesloten. Dit omdat er panelen van de loopbrug tussen de schoolgebouwen waaien.

Aan de Leemplasweg in Almelo lig een grote tak van een boom over de weg. De tak is door de sterke wind geknapt. De hulp van de brandweer is ingeroepen om de tak te verwijderen.

De Enschedesestraat tussen Hengelo en Enschede ligt bezaaid met afgewaaide boomtakken. Het is oppassen geblazen voor het verkeer.

De Westerhoevenweg in Vriezenveen was korte tijd afgesloten voor het verkeer vanwege bomen die over de weg lagen. Voorbijgangers hebben samen met medewerkers van gemeentewerken de weg vrij gemaakt.

Op de N377 in Hasselt is een boom bezweken onder de zware wind. De boom ligt over de Zandvoort weg en zal door de brandweer weggehaald moeten worden.

In Nijverdal is een gaslekkage ontstaan door twee omgewaaide bomen. De brandweer zaagt de omgewaaide bomen aan de Cornelis Evertsenlaan in stukken.

Op de Lemelerweg in Ommen is een grote boom over het fietspad en de weg gevallen. De boom trok verkeersborden, een lantaarnpaal en de waterleiding in zijn val mee. De leiding knapte, waardoor woningen in Nieuwebrug zonder water zitten. Het gaat om ongeveer 15 aansluitingen.

Op de Oude Goorseweg in Diepenheim viel een dikke boom over de weg en verpletterde in zijn val een schuur.