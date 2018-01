donderdag 18 januari 2018 | 10:48 Laatst bijgewerkt: 18-1-2018 | 10:54

Foto 1 foto

Een westerstorm trekt vandaag over Overijssel. Vanaf elf uur vanmorgen is er kans op zware windstoten uit west tot noordwest van 110 tot lokaal 140 kilometer per uur. In dit liveblog houden we je op de hoogte: