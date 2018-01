zaterdag 20 januari 2018 | 06:00 Laatst bijgewerkt: 20-1-2018 | 10:33

Het gaat in het overzicht dat rijdendetreinen.nl heeft opgesteld niet om de doorsnee kleine vertragingen van een paar minuten. Nee, het gaat om die verstoringen die leiden tot bijvoorbeeld inzet van bussen.

Veel oorzaken

Behalve defecte treinen, wisselstoringen en seinstoringen kan het ook gaan om verstoringen door een defecte bovenleiding, beperkingen in materieelinzet en aanrijdingen met personen.

In Overijssel kregen reizigers op station van Zwolle het vaakst te maken met storingen. Dat waren er vorig jaar 111. Oorzaak daarvan is dat Zwolle een belangrijk knooppunt is in het spoornet.

Start- of eindpunt, dat scheelt

Een andere grote stad als Enschede telt als eind- of startpunt van een reis veel minder storingen: van begin 2017 tot en met 14 januari 2018 waren dat er veertig. Ook daar is een kapotte trein de meest genoemde oorzaak van de problemen.

In Hengelo en Almelo is het aantal verstoringen al een stuk groter met zo'n negentig per station. Ook Deventer telde zo'n negentig verstoringen het afgelopen jaar.

Hoe lang duurt de gemiddelde storing?

De duur van een vertraging kan flink oplopen. Gemiddeld duurt een storing het langst op het station van Hardenberg: 146 minuten. In Wijhe duurde een ernstige verstoring vorig jaar gemiddeld 42 minuten.

Ook opvallend: in Mariënberg en Hardenberg ontstaan nogal eens problemen door gebrek aan materieel. Van de 44 verstoringen in Hardenberg, lag de oorzaak 24 keer bij beperkingen in de materieelinzet.

Ook het naastgelegen station van Mariënberg heeft daar veel last van. Van de 54 verstoringen wordt de helft, 27 keer dus, veroorzaak door gebrek aan materieel.

Bekijk op onderstaande kaart de vertragingen op jouw station.