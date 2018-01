Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Camera's in reclamezuilen die registreren hoe lang iemand naar de advertentie kijkt en wie er kijkt. Het gebeurde onlangs al op het station in Zwolle, maar de camerazuilen blijken ook in Winkelcentrum de Dobbe te staan. D66 is verbaasd en wil opheldering van het college van Zwolle.

Exterion Media, eigenaar en plaatser van de camera's, verklaarde enkele maanden geleden al de camera’s voorlopig uit te zetten en de Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek. Maar het uitzetten van de camera’s is wat betreft D66 niet genoeg.

Wat vind jij?

Laat het weten door te reageren!