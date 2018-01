Lever je plastic in voor Zwolse Madonna

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De gemeente Hof van Twente bindt de strijd aan met overmatig alcoholgebruik. Wethouder Pieter van Zwanenburg dient volgende week een notitie in. SP-raadslid Herman Kalter weet waar hij aan begint: "We gaan het dorpsfeest niet droogleggen, maar het gaat om het bewustwordingsproces van alcoholproblematiek."

Wat is normaal? Volgens onderzoekers komt het zogenoemde 'bingedrinken' (meer dan vijf drankjes per gelegenheid) vaker voor in de Hof van Twente. Zeker onder jongeren. Landelijk heeft 53% van iemand die 13 jaar oud is ooit alcohol gedronken, in de Twentse gemeente is dat 67%. Kalter: "Op een gemiddeld dorpsfeest gaat er wel wat meer doorheen dan vijf glazen."

Hoeveel drink jij op een feestje?

Laat het weten door te reageren!