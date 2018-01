Neerstorten Engelse bommenwerper in Enschede herdacht met plaquette

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Zelfroosteren, het wordt gezien als een nieuwe trend. Met je collega's vul je zelf de gewenste diensten in en een softwaresysteem maakt er een rooster van. De roostermaker hoeft zich dan minder te buigen over de, soms vele, diensten. Volgens RTL Nieuws wordt het vooral in de zorgsector al in Nederland gebruikt.

Helemaal zonder roostermaker kan deze software niet. Het combineert alle ingevulde roosters en maakt er een voorlopig rooster van. Het personeel moet zelf nog gaan schuiven, zodat er niet te veel dubbelingen in zitten. En er vallen vaak nog gaten in het rooster. De roostermaker moet het dan gaan opvullen.

Zie jij het zitten om te gaan 'zelfroosteren'?

