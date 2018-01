Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Een gezin uit Geesteren is donderdag ontsnapt aan een vuurdood, omdat ze rookmelders in huis hebben. Boven het geluid van de tv uit hoorde Femke Oosterik een raar geluid. Het bleek de rookmelder te zijn. Ze maakte haar man wakker en haalde meteen de kinderen uit bed. Ook riep ze haar schoonouders, die ergens anders in de boerderij sliepen op dat moment.



Niemand raakte gewond, door het snelle handelen van Femke. In het gedeelte waar haar schoonouders wonen hangen geen rookmelders. Zij hebben van alle commotie dan ook niets meegekregen, terwijl hun hele bovenverdieping al vol rook stond. Op plekken in de boerderij waar nog geen rookmelders hangen, zullen snel melders geplaatst worden.

Moet een rookmelder verplicht worden?

Laat het weten door te reageren!