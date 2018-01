zondag 21 januari 2018 | 19:36 Laatst bijgewerkt: 21-1-2018 | 19:36

Het nieuws is vaak negatief en verdrietig, maar het is heus niet alleen kommer en kwel. Om het weekend positief af te sluiten, selecteerden wij vijf keer nieuws om vrolijk van te worden.





De storm die donderdag over onze provincie raasde, is natuurlijk niet echt positief nieuws te noemen. Maar Aron Wes, een boer uit Bentelo, had wel heel veel geluk. Het dak van zijn schuur stortte volledig in, maar gelukkig zijn de 70 koeien compleet ongedeerd gebleven! De koeien moesten wel een ander onderkomen hebben, want in deze stal konden ze niet blijven staan. Gelukkig schoten veel mensen te hulp en staan de koeien ondertussen veilig ergens anders. Een mooi voorbeeld van noaberschap!

De 16-jarige Nina uit Enschede heeft gistermiddag hoogstpersoonlijk een inbreker aan de politie afgeleverd. Ze ontdekte de inbreker in haar eigen huis en voorkwam dat de man op de vlucht kon slaan. Ze pakte 'm namelijk bij z'n benen toen hij naar buiten wilde glippen. De inbreker bungelde vervolgens uit het raam en Nina hield hem vast tot de politie ter plekke was. Dan ben je goed bezig!

De Airbus A340-300 is vrijdag veilig geland op Twente Airport. Het vliegtuig is daar nu om ontmantelt te worden. Vanuit Parijs kwam de Airbus naar Enschede gevlogen. De landing werd nog wel meerdere keren uitgesteld vanwege het weer. Uiteindelijk landde het vliegtuig rond 16:00 uur. Een mooie middag voor de vliegtuigliefhebbers!

Ondanks dat Benthe zelf ziek is, gaat ze meerdere keren per week op de fiets Deurningen rond om plastic doppen te verzamelen. Ze wil op die manier haar vriendinnetje Diede aan een hulphond helpen. Benthe heeft zelf een spierziekte, maar fietsen vindt ze absoluut niet vermoeiend. Het geeft haar juist energie om iets goeds te doen!

En om af te sluiten een leuk filmpje! Schoonmaakbedrijf Asito scoort op social media met een inhaker op het nieuws rondom Heracles-aanvoerder Joey Pelupessy. In de video vraagt 'president Trump' zich af of de transfer 'fake news' is.