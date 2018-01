Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

"Wat ben je een enorme oet-dinges als je dat doet", zei premier Rutte gisteren over de vrachtwagenchauffeurs die omwaaiden ondanks de storm. Onverantwoord en asociaal, aldus minister Van Nieuwenhuizen. Beiden sluiten een verbod voor vrachtwagens tijdens een code rood niet uit.



Bullshit, reageert chauffeur Robin Schuurman tegenover RTV Oost. "Wij moeten ons werk doen. Daar zijn we voor opgeleid. Laat de mensen die er verstand van hebben beslissen of iets veilig is of niet."



Vakbond CNV liet nog een ander licht schijnen op de zaak: veel chauffeurs zouden zijn gedwongen om toch te rijden, ondanks de onveilige situatie. Voor hen zou zo'n verbod misschien een uitkomst bieden. Maakt dat een verbod een goed idee?



