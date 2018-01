Is Overijssel 'Breaking Bad'? Toename drugslabs in Oost-Nederland

dinsdag 23 januari 2018 | 13:00 Laatst bijgewerkt: 23-1-2018 | 13:09

Door: Tom Meerbeek

Overijssel wordt steeds meer een drugsprovincie. De politie ziet een toename van het aantal drugslabs dat zich in Oost Nederland vestigt. Afgelopen jaar werden er zeker zeven labs in en rond onze provincie opgedoekt.

Hoofd recherche Aart Garssen: "Je zag dat het middelpunt van drugsproductie tot voor kort in Brabant lag. Maar drugs is nog steeds populair onder criminelen, je kunt er veel geld mee verdienen.

Wat je ziet is, dat de drugswereld groeit. Het verpláátst zich dus niet zo zeer van Brabant naar Oost-Nederland, maar het breidt zich uit."

Once you go in....

"Daarnaast is het voor sommige boeren soms interessant om hun leegstaande schuur te verhuren aan criminelen. Ze hebben geldtekort, of zien geen opvolger voor hun bedrijf.

Daarom kan het financieel interessant líjken, maar wij zeggen altijd: je kunt maar één keer 'nee' zeggen. Als je eenmaal in die scene zit, kom je er niet gemakkelijk meer uit."

"Soms 'overkomt' het schuur- of pandeigenaren. Die kunnen dan voldoende aannemelijk maken dat ze te goeder trouw hebben gehandeld. Voor hen loopt het dan vaak goed af, als een drugslab wordt gevonden door Justitie."

"Maar als je dat als eigenaar, oftewel 'facilitator', onvoldoende kunt aantonen, dan wordt je gewoon aangezien als lid van een criminele organisatie. En dan zijn de straffen niet mild."

Gevaarlijk

De politie waarschuwt voor de negatieve gevolgen van drugscriminaliteit. "Het zijn vaak hartstikke gevaarlijke plekken", zegt hoofd recherche Garssen. "Als je XTC maakt, gaat dat gepaard met allerlei chemische processen. Als je daar geen weet van hebt, kan het goed mis gaan."

"Vaak ontstaat er brand, maar het kan nog erger. Vorig jaar ging het nog mis in Brabant. Daar zijn toen 2 mannen bij een drugslab overleden aan de gevolgen van het inademen van gevaarlijke stoffen."

Daarnaast zijn er nog de gevolgen op de lange termijn. "Vaak wordt chemisch afval gedumpt, in Oost-Nedeland afgelopen jaar meer dan 70 keer. Maar het kan nog erger, als er wordt geloosd op het riool. Of soms komt het in een mestkelder. En zo komen die gevaarlijke stoffen ook in de bodem en/of het grondwater. Met alle gevolgen van dien."

Zorgen bij politiek

Het CDA in Overijssel maakt zich zorgen over de ontwikkeling van Overijssel als drugsprovincie. "Het is een urgent probleem", zegt fractievoorzitter Martin Reesink . "We willen graag dat er samenwerking wordt gezocht met andere partijen om dit probleem te kunnen tackelen."

In Gelderland wordt er volgens recherchebaas Garssen al wel her en der samengewerkt. "Denk bijvoorbeeld aan het keurmerk 'Veilig Platteland'. In samenwerking met allerlei partijen wordt mensen aangeleerd om te kijken met de bril van 'ondermijning'. Oftewel, hoe denkt een crimineel?"

Leegstaande schuur

"Om bijvoorbeeld weer die leegstaande schuur te nemen: wil de huurder een huurcontract tekenen? Waarom wil hij per se anoniem blijven? Hebben de buren eenzelfde verzoek gekregen? Allemaal voorbeelden hoe je de toename van drugscriminaliteit een halt toe kunt roepen. Maar de oplossing zit dus onder meer in samenwerken."