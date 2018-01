Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik hier.

Vond u het ook zo aangenaam warm vandaag? Dat kan kloppen, vandaag was het de warmste 24 januari ooit. De temperatuur kwam hier en daar boven de 14 graden uit, geen temperaturen die horen bij januari of een strenge winter.

Wat denkt u? Zit er nog een kans in dat het een periode goed gaat vriezen of denkt u dat we de winter voor dit jaar wel hebben gehad?

