Het is vandaag de Internationale Dag van het Handschrift". Handschriftdocenten vragen aandacht voor het met de pen geschreven woord. Want door de digitalisering zijn we het handschrift verleerd.

Aparte leerlijn

Vooral in de bovenbouw wordt steeds meer met de tablet en laptop gewerkt. Daardoor krijgen veel kinderen een slecht leesbaar handschrift. "Als een docent op de middelbare school het antwoord niet kan ontcijferen dan resulteert dat wellicht in een lager cijfer", zegt handschriftdocent Thécla van Leusden.



Van Leusden pleit ervoor dat schrijven een echt vak wordt op de basisschool. "Nu is het onderdeel van de taalles, maar handschrift is een apart vak waar een aparte leerlijn voor moet komen".

Wat vindt u? Moet schrijven een apart vak worden op de basisschool of is dat wat overdreven?

