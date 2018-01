woensdag 24 januari 2018 | 15:58 Laatst bijgewerkt: 24-1-2018 | 15:55

Zwolle is eenmalig een evenement rijker: muziekevenementen De Vrienden van Amstel LIVE! en The Flying Dutch slaan de handen ineen en presenteren op 15 september 'De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE!' in Park de Wezenlanden.

Het feest wordt in drie steden tegelijk gevierd, Nederlandse artiesten en dj's vliegen per helikopter naar Amsterdam, Eindhoven en ook naar Zwolle. Op deze locaties geven zij in duo's optredens in de stijl van De Vrienden van Amstel LIVE!

Line-up

Een deel van de line-up is al bekend en er wordt een heel blik aan bekende Nederlandse artiesten opengetrokken, onder meer: Anouk, Douwe Bob, DI-RECT, Typhoon, Nick & Simon, Chef’Special, Xander de Buisonjé, André Hazes, Bløf, VanVelzen, Guus Meeuwis, Jeroen van Koningsbrugge, Rowwen Hèze, Broederliefde, Diggy Dex, Lil’ Kleine, Coen & Sander, Lucas & Steve en Fedde le Grand staan op de podia.

De komende maanden worden meer artiesten aan het programma toegevoegd. De kaartverkoop gaat morgen van start.