donderdag 25 januari 2018 | 12:07 Laatst bijgewerkt: 25-1-2018 | 13:02

Het aantal jongeren tussen de 17 en 21 jaar, dat zich in studentenstad Enschede heeft gevestigd, is vorig jaar voor het eerst in drie jaar weer gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal jongeren dat naar Enschede kwam, is wel een stuk lager dan in de jaren voor 2015, het jaar dat het sociaal leenstelsel werd ingevoerd.

Na de afschaffing van de basisbeurs in het schooljaar 2015/2016 ontvingen studenten geen basisbeursbedrag meer in de vorm van een prestatiebeurs. Dat bedrag werd een sociale lening, die bij het behalen van een diploma niet meer wordt omgezet in een gift.

Was dat te merken?

Die maatregel was terug te zien in het aantal jongeren in de leeftijd tussen 17 en 21 jaar dat op kamers ging. In 2015 daalde het aantal jongeren dat op kamers ging hard: in Enschede met 21 procent, van 1285 jongeren naar 1015.

Die daling zette in 2016 door, maar in 2017 is er voor het eerst een lichte stijging zichtbaar in Enschede. Van 983 in 2016 naar 1006 vorig jaar, een stijging van iets meer dan twee procent.

Daarmee hoort Enschede tot de happy view van universiteitssteden in Nederland. Van de twaalf steden met een universiteit zien naast Enschede alleen Nijmegen en Delft het aantal jongeren tussen 17 en 21, dat zich in de stad vestigt, weer groeien.

Wat is er onderzocht?

In het onderzoek van het CBS is gekeken naar het percentage havo- en vwo-gediplomeerden dat in de eerste twee studiejaren na het behalen van het diploma startten in het hoger onderwijs. De doorstroom van de havo naar het hbo steeg van 2007 tot 2015.

De stijging was het sterkst in 2013 en 2014, de laatste jaren waarin studenten binnen het oude stelsel van studiefinanciering met recht op een basisbeurs konden beginnen aan een studie.

Dit was de zogenoemde “boeggolf”. Veel jongeren besloten vanwege de aanstaande invoering van het leenstelsel geen tussenjaar te nemen en direct te gaan studeren. Na de invoering van het sociaal leenstelsel daalde de doorstroom van havo naar hbo niet alleen ten opzichte van 2013 en 2014, maar ook ten opzichte van de periode 2009–2012.

Wordt studeren een elitefeestje?

Bij havo-gediplomeerden is de doorstroom naar het hoger onderwijs het hoogst voor gediplomeerden uit gezinnen uit de hoogste welvaartsgroep. In alle gezinnen daalde in 2015 het percentage havo-gediplomeerden dat een hbo-studie startte. Daarvoor in de plaats nam vooral het aandeel dat voor een tussenjaar koos of ging werken iets toe.

En als je een vwo-diploma hebt?

Ook het percentage vwo-gediplomeerden dat aan een universiteit ging studeren nam toe in de periode 2007–2015. De sterkste toename vond plaats in 2014. In tegenstelling tot de doorstroom van havo naar hbo nam de doorstroom van vwo naar universiteit nauwelijks af na de invoering van het sociaal leenstelsel.

Het percentage vwo-geslaagden in 2015 dat naar de universiteit ging, was lager dan in 2014, maar hoger dan in de periode 2008–2013. Net als bij de havo-gediplomeerden gingen voornamelijk vwo-gediplomeerden uit de hoogste welvaartsgroep direct verder studeren.

Vwo-gediplomeerden uit gezinnen uit de laagste welvaartsgroep gingen tot 2010 vaker studeren dan gediplomeerden uit gezinnen uit de middelste welvaartsgroep, maar dit verschil is vanaf 2011 geleidelijk afgenomen.