Maandagavond werd Gertjan Verbeek ontslagen als trainer van FC Twente na een dienstverband van amper vijf maanden en slechts één overwinning in achttien wedstrijden. Later op de avond bleek ook dat Jan van Halst terugtreedt als technisch directeur. Hij blijft wel commercieel directeur.



Gaat het ontslag van Verbeek ervoor zorgen dat FC Twente de laatste plaats gaat verlaten? Of is dit nutteloos paniekvoetbal van een kat in het nauw?



