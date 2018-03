maandag 26 maart 2018 | 19:31 Laatst bijgewerkt: 26-3-2018 | 19:31

Over de beelden van de levensgevaarlijke inhaalactie ontstond vorig jaar grote ophef. Een koerier uit Oude Pekela filmde de opmerkelijke actie met zijn dashcam en zette de beelden online. Te zien was hoe een tegemoetkomende auto op de N48 een vrachtwagen inhaalde op een moment dat het eigenlijk niet meer kon. De koerier en de bestuurder voor hem konden hun auto’s nog net op tijd de berm in sturen en zo een ongeluk voorkomen.



Inmiddels is duidelijk dat de bestuurder een 82-jarige vrouw uit Beilen is. Maandag moest ze voor de kantonrechter in Assen verschijnen.



Rijbewijs kwijt

Maar het liep anders. Kort van tevoren trok het OM Noord-Nederland de zaak tegen de bejaarde vrouw in. “Dat hebben we in overleg met haar advocaat besloten”, zegt woordvoerster Manon Hoiting.



De vrouw komt alleen voor de rechter als ze opnieuw de fout in gaat. De reden is volgens Hoiting dat de vrouw al gestraft is doordat ze na het ongeluk haar rijbewijs definitief is kwijtgeraakt. Ook haar leeftijd en blanco strafblad spelen mee.