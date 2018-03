Supporters reageren op ontslag Verbeek: "Ik kan er met mijn hoofd niet bij"

dinsdag 27 maart 2018 | 15:48 Laatst bijgewerkt: 27-3-2018 | 15:47

Maandagavond werd bekend dat Gert-Jan Verbeek zijn koffers als trainer van FC Twente mocht pakken. De Raad van Commissarissen zag geen toekomst meer in de trainer. Wat vinden de Enschedeërs daar zelf van? RTV Oost ging de stad in met de stelling: 'Door het ontslag van Verbeek wordt degradatie van FC Twente voorkomen.'

"Absoluut niet, wie gaat er nou een trainer ontslaan voor de laatste 6 wedstrijden? De Raad van Commissarissen is gek", is zomaar één van de reacties op het Van Heekplein.

Voorstanders

"Het vertrouwen is terug. Ik ben nooit voorstander van Verbeek geweest, het is maar een chagrijnig en nukkig mannetje." Zegt één van de voorstanders. Hij is positief over het ontslag: "De sfeer binnen de spelersgroep is slecht. Hopelijk gaat deze nu beter worden."

Tegenstanders

"Hij is pas in oktober aangesteld als trainer van FC Twente en moet er nu alweer uit. Ik kan er met mijn hoofd niet bij."

Volgens andere Enschedeërs ligt het niet aan Verbeek, maar juist aan de spelers: "De voetballers op het veld moeten het uiteindelijk doen. Zij scoren op dit moment geen doelpunten."

René Hake

Een veel gehoorde reactie is dat René Hake eigenlijk had moeten aanblijven. De ex-Twente trainer had volgens veel supporters het team weer op de rails gekregen. "Hake had het veel beter gedaan dan Verbeek", zegt een seizoenskaarthouder. "Ze hadden hem veel beter kunnen behouden."

