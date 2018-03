dinsdag 27 maart 2018 | 15:20 Laatst bijgewerkt: 27-3-2018 | 15:21

De ophokplicht wordt vrijdag in zes van de twintig regio's in Nederland ingetrokken. Dit betekent dat pluimvee in delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Brabant weer vrij mag uitlopen.



Overzicht van regio's waar de ophokplicht wordt ingetrokken

Fotograaf: NVIC



In heel Nederland gold vanaf december een ophokplicht voor pluimvee. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloot dat na de ontdekking van vogelgriep op een eendenbedrijf in Biddinghuizen, in Flevoland.



Kamperveen

Twee weken geleden werd opnieuw vogelgriep ontdekt. Dit was bij een eendenbedrijf aan de Leijdijk In Kamperveen, dat in 2014 en 2016 ook al werd getroffen door vogelgriep.

In april gaan deskundigen opnieuw beoordelen wat het risico is op het uitbreken en verspreiden van vogelgriep.