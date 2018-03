Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



De hoogte van iemands salaris is misschien wel het laatste taboe, schrijft De Volkskrant. Die geheimzinnigheid leidt alleen maar tot onrust, want 'medewerkers vragen zich af of collega's in dezelfde functiegroep meer verdienen dan zij omdat ze later binnen kwamen of een grotere mond hadden bij de onderhandelingen.'



In het artikel wordt gepleit voor transparante salarissen: alle collega's weten wat iedereen verdient, alle medewerkers gaan elk jaar een trede omhoog en alleen uitzonderlijke prestaties worden extra beloond. Dat werkt, stelt de Amerikaanse onderzoeker Adam Burke: "Collega's gaan harder werken, zijn meer betrokken bij het bedrijf en nemen minder snel ontslag."



Ook in Nederland wordt hier voorzichtig mee geëxperimenteerd. Lijkt het u wat?



