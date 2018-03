Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



Het AD schreef vanochtend over een speciaal soort zoekmachine die vandaag online zou komen. In deze database van deze 'Google voor wachtwoorden' stopte een hacker de e-mailadressen en wachtwoorden van honderdduizenden Nederlanders.



Uiteindelijk kwam een uitgeklede versie online, waarin niets te vinden was. De hacker vreesde de juridische consequenties, maar wil met het project duidelijk maken dat internetgebruikers persoonlijke informatie goed moeten beveiligen. "Ik ben een tipgever, geen hacker", zegt hij tegen het AD.



Hoe zit het eigenlijk met uw online veiligheid?



