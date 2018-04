Gewapende overval op tankstation in Haaksbergen

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Paasvuren zijn zeer populair in Overijssel. Ook dit jaar worden er weer tientallen ontstoken. Maar ook in Brabant, Gelderland de noordelijke provincies en over de grens in Duitsland gaan tijdens de paasdagen brandstapels in vlammen op. Dat gaat in het westen van Nederland niet ongemerkt voorbij.

De milieudienst van de regio Rijnmond waarschuwt bij oostenwind voor smog en stankoverlast afkomstig van de paasvuren.

Wat vindt u? Horen de paasvuren bij Pasen, heeft u er niets mee of heeft u misschien wel last van de smog en de stank?

Laat het weten door te reageren!