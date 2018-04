Foto's en video's van paasvuren in Overijssel op eerste paasdag

zondag 1 april 2018 | 21:00 Laatst bijgewerkt: 1-4-2018 | 22:49

Paasvuur in Schuinesloot, gemeente Hardenberg: (News United / Emiel Geerding)



Het paasvuur in Deurningen: (NewsUnited / Jan van Hoogen)

Het paasvuur van Scheerwolde, gemeente Steenwijkerland: (Colin Coule)

Paasvuur aan de Kalkwijk in Daarlerveen: (News United / Kevin Gerrits) Het paasvuur achter de ijsfabriek in Hellendoorn: (News United / Edwin Beuving) Paasvuur de “Leggenbarg” aan de Lichterbergerdijk in Rijssen: (News United - Jeffrey Scholman)

Paasvuur in Heino georganiseerd door Carnavalsvereniging 't Giet Vedan: (Jasper Hutten)



Het paasvuur van buurtschap Espelo in Holten. De berg bevat duizenden kuub snoeihout en de hoogte komt dit jaar uit op 18.03 meter. Hiermee werd een tweede plaats behaald achter buurtschap Dijkerhoek: (AS Media)



Het enorme paasvuur van Espelo is van grote afstand te zien: (NewsUnited / Jan Willem Klein Horstman)

Het paasvuur van Holterbroek aan de Dorperdijk in Holten: (NewsUnited / Jan Willem Klein Horstman)



Enorme drukte bij het paasvuur in Glanerbrug: (NewsUnited / Dennis Bakker)

Het paasvuur in Dijkerhoek, Holten. Dijkerhoek is met een houtstapel van 6052 kuub de winnaar van de 54e Paasvurencompetitie. Daar werd een twintig meter hoog paasvuur gebouwd, twee meter hoger dan de bult van concurrent Espelo: (Hof van Twente fotografie)



Opnieuw het paasvuur van Dijkerhoek, ditmaal van boven: (Marc Willighagen)



De twee grootste paasvuren, Dijkerhoek en Espelo, op één foto: (Marc Willighagen)



Het paasvuur van de Beuseberg aan de Fliermatenweg in Holten: (NewsUnited / Jan Willem Klein Horstman)



Paasvuur aan de Deldensestraat in Goor: (Hof van Twente fotografie)





Het paasvuur in Lonneker wordt aangestoken (Albert Prak)