Ei 1 (Raalte)

1. Mijn ligplaats had afgelopen jaar nieuwswaarde. 2. Relaxxxxx!!! Dit ei is gevonden!

Ei 2 (Vliegveld Twenthe) 1. Geef me vleugels! 2. Het Karrespoor van Kleinsman leidt de weg. 3. Paal 112 is mijn thuis. Dit ei is gevonden!

Ei 3 (Steenwijk) 1. Hoe moet het hier met de dames? Dit ei is gevonden!

Ei 4 (Gramsbergen) 1. Er zijn hier onzichtbare krachten. 2. Voor dit ei moet je offers brengen. 3. Ooievaars en boerenkool doen we hier niet aan. 4. Richt je blik op het westen, loop en zoek! 5. Ik lig onder een natuurlijke deken. Dit ei is gevonden!

Ei 5 (mobiele eieren) We hebben twee paashazen op pad gestuurd met een ei. Deze paashazen gaan vermomd als een normaal mens, maar je herkent 'm aan zijn roze sokken. Beide paashazen zijn gevonden!

Ei 6 (Almelo) 1. Het ei ligt in Almelo in de buurt van een groene vlag... 2. Hier ontmoeten stad, park en platteland elkaar. Dit ei is gevonden!

Ei 7 (Vollenhove) 1. Garrit Jan en Annegien houden hier de streektaal in ere. 2. Op de plek waar vroeger de zeevissers woonden, ben je warm. 3. Het ei slaat een bruggetje tussen de oude hallenkerk en de koninklijke hallen in 'Veno'. 4. Bij de VN11 ligt het ei in een veilige haven. Dit ei is gevonden!

Ei 8 (Ommerschans) 1. Het was hier geen pretje. Dit ei is gevonden!

Ei 9 (Laag Zuthem) 1. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Dit ei is gevonden!

Ei 10 (Hengelo) 1. Hou ik van lekker snel of van lekker langzaam? 2. Als je op de fiets komt, dan kom je in de knoop. Dit ei is gevonden!

Ei 11 (Hellendoorn) 1. Laten we gaan meanderen. Dit ei is gevonden!

Ei 12 (Tilligte) 1. Natte kruising. Dit ei is gevonden!

Ei 13 (Punthorst) 1. Met zonnig weer is het hier toch wel het fijnst. 2. Uitgerust is er een grote kans dat je mij vindt. 3. Neem plaats en geniet van het uitzicht. 4. Zandkastelen en zandtaartjes, de zandpaashaas is in zijn nopjes. Dit ei is gevonden!

Ei 14 (Den Ham) 1. Zoek het ei wat hogerop, maar toch ook weer laag. 2. Je hebt er een fraai uitzicht op het dorp. 3. Kies het juiste pad door de ruiterroute te volgen. 4. Er staan er meerdere op een rij, maar als je ervoor staat, dan schaam je je een beetje. 5. Vanaf de splitsing ligt het ei bij de derde binnenkant paal links. Dit ei is gevonden!

Ei 15 (Lettele) 1. Achter de rododendrons, waar Abraham op konijnen jaagt. 2. J 20. Dit ei is gevonden!

Ei 16 (Markelo) 1. Hoe laat is het? 2. Het wachten duurt hier wel heel erg lang. Dit ei is gevonden!

Ei 17 (Holten) 1. The Final Countdown! 2. We gaan er met z'n allen even flink tegenaan! Dit ei is gevonden!

Ei 18 (Vennenberg) 1. Een echte angsthaas laat zich niet het bos in sturen. 2. Bij twijfel altijd de kant kiezen van de Witte Wieven. 3. Bosbrand? Nee, heidenen weg! Streep eens wat letters weg... 4. Bij mij is het opvallend groen, maar zelf lig ik tussen kaal en dor spul. 5. "Je loopt de Heideweg een stukje af en dan kom je vanzelf langs een opvallend groene boom. Daar zou ik maar eens onder kijken..." Dat is de extra tip van onze paashaas! Dit ei is gevonden!