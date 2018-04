maandag 2 april 2018 | 10:00 Laatst bijgewerkt: 2-4-2018 | 11:12

Onze paashazen hebben in totaal 20 eieren in de provincie Overijssel verstopt: 19 zilveren eieren en één gouden ei. Wie de eieren vindt, wint mooie prijzen. Aanwijzingen over de verstopplekken van de eieren hoor je op Radio en TV Oost, maar krijg je ook via deze pagina en Twitter.

Aanwijzingen kunnen bestaan uit beschrijvingen van de locatie, een locatie op een kaart met een straal, een foto of live-video. In de loop van de dag volgen steeds meer aanwijzingen.

Aanwijzingen per ei:

Ei 1 (Raalte)

1. Mijn ligplaats had afgelopen jaar nieuwswaarde. 2. Relaxxxxx!!! Ei 2 (Vliegveld Twenthe) 1. Geef me vleugels! 2. Het Karrespoor van Kleinsman leidt de weg. Ei 3 (Steenwijk) 1. Hoe moet het hier met de dames? Het ei is gevonden! Ei 4 (Gramsbergen) 1. Er zijn hier onzichtbare krachten. Ei 5 (mobiele eieren) We hebben twee paashazen op pad gestuurd met een ei. Deze paashazen gaan vermomd als een normaal mens, maar je herkent 'm aan zijn roze sokken. Beide paashazen zijn gevonden! Ei 6 (Almelo) 1. Het ei ligt in Almelo in de buurt van een groene vlag... Ei 7 (Vollenhove) 1. Garrit Jan en Annegien houden hier de streektaal in ere. Ei 8 (Ommerschans) 1. Het was hier geen pretje.

Kaartje met de locaties van de zilveren eieren

De locaties van de zilveren eieren zie je ongeveer op de kaart hieronder (in de loop van de dag worden steeds meer locaties toegevoegd). Door in te zoomen wordt de verstopplek beter zichtbaar. Bij elk ei staat aangegeven binnen welke straal het ei vanaf het punt op de kaart verstopt is.

Let op: de eieren zijn allemaal verstopt op openbare, 'logische' plekken. Vermijd land dat duidelijk in het bezit is van een boer en locaties als kerkhoven. En ga je zoeken, doe dat dan met respect voor de natuur!

Zie je hierboven geen kaart? Klik dan hier om 'm in een nieuw venster te openen.

Gebruik de app tijdens het zoeken!

Je kunt tijdens het zoeken naar de paaseieren gebruik maken van de mobiele applicaties van RTV Oost. Er zijn applicaties voor iPhone- en Android-toestellen. De apps zijn gratis te downloaden in de App Store van Apple en op Google Play.