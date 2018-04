Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

1 april-grappen, in de week voor deze dag van de grappen, komen er verdachte persberichten binnen bij RTV Oost, maar ook op Facebook komen verdachte nieuwsberichtjes voorbij. Zoals die van de politie Zwolle, zij zouden in april met een pilot verkeerslichtbediening gaan starten, waarbij de politie vanuit de auto verkeerslichten op afstand kan besturen. Het blijkt een grap.

Ook Team Verkeer Oost-Nederland postte een grap op Facebook. De politie meldde vrijdag dat er een e-biker was geflitst die 66 kilometer per uur reed, in het bericht zat geen enkele hint richting 1 april.

Wat vindt u? Moet de politie wegblijven van 1 april-grappen, moet het kunnen als er een hint in zit of moet moet je van iedereen een grapje verwachten rond 1 april?

