Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.



Het was de eerste maandag van de maand en dat betekent normaal gesproken dat rond twaalf uur 's middags het luchtalarm wordt getest. Vanwege Pasen is echter besloten om die maandelijkse test een keer over te slaan.



Vorige maand was door een storing het alarm in grote delen van Overijssel ook al niet te horen. Is het dan wel handig om de test nog een keer over te slaan? Is het sowieso wel slim om vanwege een feestdag het luchtalarm niet te testen? Of is dat luchtalarm eigenlijk al lang achterhaald?



Laat het weten door te reageren!