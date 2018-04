Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Als het aan columniste Marianne Zwagerman ligt stoppen we met de termen hoog opgeleid en laag opgeleid. We zouden mensen ook alleen opgeleid kunnen noemen en niet meer in hokjes denken.

Volgens Zwagerman zijn die van het vmbo komen niet lager opgeleid, maar praktisch opgeleid. Onderwijsdeskundige Lauk Woltering is het met Zwagerman eens, hij laat aan RTL Nieuws weten dat er in onze samenleving een overwaardering is voor mensen die cognitief hoog reiken.

"We hebben onvoldoende waardering en een groot tekort aan goede vakmensen. Terwijl veel managers alleen maar hun eigen banen in stand houden", aldus Woltering.

