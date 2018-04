Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Het lijkt erop dat steeds minder kinderen de fiets pakken. Vooral in de grote steden doen niet meer alle kinderen mee aan het praktisch verkeersexamen omdat ze of geen fiets hebben of omdat ze te weinig praktijkervaring hebben opgedaan.

Het is belangrijk voor hun verkeersveiligheid dat kinderen veel fietsuren maken’, aldus José de Jong, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland. Om erachter te komen hoe groot het 'fietsprobleem' is, wat de reden is en of het toeneemt gaat Veilig Verkeer Nederland hier komend jaar onderzoek naar doen.

Gaat uw kind op de fiets naar school, waarom wel of waarom niet?

