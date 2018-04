zondag 8 april 2018 | 21:00 Laatst bijgewerkt: 8-4-2018 | 21:00

Het nieuws is vaak negatief en verdrietig, maar het is heus niet alleen kommer en kwel. Om het weekend positief af te sluiten, selecteerden wij vijf keer nieuws om vrolijk van te worden.

Consternatie bij vv Lettele afgelopen weekend. Ruben, de topscorer van het eerste elftal, miste de kraker tegen sv Haarle doordat hij zaterdagnacht tijdens een uit de hand gelopen drankspelletje een bierdopje had ingeslikt. Ja, u leest het goed. Ruben moest een glas bier leegdrinken met onderin een dopje. In een onbewaakt ogenblik gleed het Heineken-kleinood echter mee naar binnen. Op de spoedeisende hulp werd de ongenode gast met een slangetje verwijderd. Eind goed, al goed? Niet helemaal. Ruben maakt het goed, maar het vlaggenschip van de voetbalvereniging ging zonder zijn topschutter met 3-1 ten onder en deed dus slechte zaken in de strijd om het kampioenschap.

Voor het tweede jaar op rij kwam Lucky in Rijssen tijdens Pasen in actie voor de Voedselbank. Net als in 2017 mochten bezoekers van de uitgaansgelegenheid op paaszaterdag gratis naar binnen als ze een chocolade paashaas doneerden voor de Voedselbank. Dat leverde dit jaar liefst zevenhonderd hazen op. Meer dan genoeg, aldus Jeanet Geerling van de Voedselbank Rijssen-Holten. "We kunnen delen met andere voedselbanken. We weten dat er dit jaar bij diverse voedselbanken een tekort was wat betreft paasartikelen, dus dit is perfect. We zijn enorm trots op en blij met deze actie", aldus Geerling.

Opmerkelijk nieuws uit Raalte deze week: handhavers kunnen daar geen foutparkeerders bekeuren als het regent, omdat het bonnenboekje dan nat wordt. Raalte heeft geen digitaal systeem om parkeerboetes uit te delen, daarom moeten de handhavers de bonnen nog 'ouderwets' met de hand op papier schrijven. En dat is bij nat weer niet mogelijk, blijkt uit een evaluatierapport van de gemeente. Inmiddels heeft de gemeente laten weten het probleem opgelost te hebben: er komt een plastic hoesje om het bonnenboekje.







Wat hij er precies mee aan moet weet Dennis Harmeijer ook niet, belangrijkste is dat het is gelukt: in het afgelopen jaar monteerde de Vroomshoper de huls van een jetski om een scooter. Waarom? "Ik had het ergens gezien en het leek me wel mooi om te bouwen. Iemand moet het doen, toch?" Afgelopen weekend toerde Harmeijer voor het eerst door de straten van Vroomshoop met zijn jetski-scooter en dat trok de nodige bekijks. "Dan zie je volk kijken en lachen, duimpjes omhoog. Lachen toch."

"Allereerst bedankt voor het ongevraagd lenen van deze prachtige, sportieve damesfiets", luidt het begin van een anonieme brief aan Diede Bos. Eerste paasdag had de Geesterse haar fiets tijdens het stappen bij de plaatselijke sporthal geparkeerd, maar bij terugkomst bleek het stalen ros gestolen. Of nou ja, geleend dus. Want na een oproep op Facebook stond de fiets de volgende dag weer bij de sporthal. Met paaseieren en een uitgebreide dankbrief waarin de dief schrijft dat hij een "heerlijk voortvarende rit huiswaarts heeft gehad" en hoopt dat hij bij een soortgelijke situatie weer gebruik mag maken van Diede haar fiets.