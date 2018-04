Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Binnen twee jaar moeten alle horeca-ondernemers hun rookruimtes sluiten. Sinds 2008 mag er niet meer in horecagelegenheden worden gerookt, de rookruimte was de oplossing om rokers wel binnen te houden, maar dat is over twee jaar ook verleden tijd.

Wat vindt u? Is het belachelijk dat rookruimtes gesloten moeten worden, of is het een prima plan dat rokers straks buiten een sigaretje moeten opsteken?

Laat het weten door te reageren!