De nieuwe wet op orgaandonatie stelt dat iedereen orgaandonor is, tenzij je specifiek aangeeft dit niet te willen. De wet werd onlangs met een kleine meerderheid aangenomen in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.



GeenStijl probeert een raadgevend referendum af te dwingen over de wet. Volgens een peiling van Maurice de Hond is iets meer dan de helft van de kiezers (52 procent) voor het houden van zo'n referendum over de donorwet.



Wilt u zich nog laten horen in deze kwestie of laat u het bij de stemming van de volksvertegenwoordigers?



Laat het weten door te reageren!