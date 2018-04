woensdag 11 april 2018 | 15:47 Laatst bijgewerkt: 11-4-2018 | 16:21

De Tweede Kamer nam gisteren een motie aan waarmee een onderzoek naar het veelbesproken purschuim gestart wordt. Maar hoe zit het precies? Moet je je zorgen maken als in jouw huis ook met pur is gewerkt? Vijf vragen over purschuim als isolatiemateriaal.

1. Wat is purschuim?

PUR (polyurethaan) ontstaat door het mengen van verschillende stoffen. Na een chemische reactie hardt dit uit en ontstaat purschuim.

Een van de stoffen die in het proces gemengd wordt, is isocyanaat. De meest gebruikte isocyanaat is MDI (methylenediphenyl diisocyanate). Die stof is de boosdoener als het gaat om gezondheidsklachten door purschuim.

2. Welke problemen veroorzaakt pur-schuim?

MDI kan in het lichaam worden opgenomen via de huid of door inademing. Eén keer in aanraking komen met MDI kan voor het lichaam al genoeg zijn om anti-stoffen aan te maken. Maar dit hoeft niet.

Een lichaam dat anti-stoffen heeft aangemaakt, is vanaf dat moment altijd gevoeliger voor blootstelling aan MDI dan iemand zonder anti-stoffen. Als diegene opnieuw in aanraking komt met de stof, kan hij zelfs bij een lage concentratie al gezondheidsklachten ervaren.

Voorbeelden van die gezondheidsklachten zijn een loopneus, een moeilijke en soms piepende ademhaling, rode ogen, huidverandering en astmatische effecten. Maar het is niet bekend vanaf welke concentratie mensen overgevoelig voor MDI kunnen worden.

3. Hoeveel mensen zijn overgevoelig voor pur-schuim?

Bij het Meldpunt Purslachtoffers zijn inmiddels driehonderd klachten binnengekomen van mensen die zeggen gezondheidsproblemen te ervaren door blootstelling aan MDI/purschuim.

Een aantal van hen werkt met purschuim, maar er zijn ook mensen die zeggen klachten te hebben omdat ze in de nabijheid van purschuim verkeren. Bijvoorbeeld omdat bij de bouw van hun huis gebruik is gemaakt van purschuim, zoals bij deze mensen in Lierderholthuis en Vriezenveen.

4. Staat het vast dat deze klachten door purschuim komen?

Nee. Ten eerste geeft het Meldpunt toe dat niet zeker is of alle klachten van de slachtoffers die zich bij het Meldpunt melden, daadwerkelijk komen door het gebruik van pur. Dit is namelijk moeilijk vast te stellen, ook omdat er geen onomstotelijk bewijs is dat de blootstelling aan MDI tot chronische gezondheidsklachten leidt.

Zo concludeerde onderzoeksbureau TNO in 2013 in een onderzoek naar de gezondheidseffecten van purschuim dat het niet mogelijk is om een minimale concentratie vast te stellen waaraan iemand blootgesteld moet worden voordat hij klachten krijgt. Daarnaast kunnen mensen volgens het onderzoek slechts in uitzonderlijke gevallen gezondheidsklachten ondervinden bij blootstelling aan MDI, en alleen als ze al eerder in aanraking met die stof zijn geweest.

Maar er was ook kritiek op dat onderzoek. Volgens het Meldpunt Purslachtoffers beantwoordde het rapport niet aan de vraag hoe het kon dat vijfhonderd mensen dezelfde klachten kregen na pur-isolatie. Het meldpunt verweet TNO daarnaast dat het niet heeft gekeken naar de lichamelijke klachten en naar de omstandigheden waarin de pur is opgespoten.

5. Moet ik mij zorgen maken?

Het onderzoek van TNO in 2013 kon geen verband aantonen tussen purschuim en gezondheidsklachten, maar kon het ook niet uitsluiten. Toenmalig minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst zei op basis van dat onderzoek in antwoord op Kamervragen dat hij de risico's erkende, maar dat er geen reden was voor drastische maatregelen, zoals een verbod op purschuim.

Maar nu komt er dankzij de SP toch een nieuw, onafhankelijk onderzoek door de Gezondheidsraad. Zo'n onderzoek is op dit moment al gaande voor werknemers die beroepsmatig worden blootgesteld aan pur, maar komt er nu dus ook voor bewoners van huizen waarin met pur gewerkt is.

Of dat onderzoek tot een andere conclusie komt dan het onderzoek van TNO, moet blijken. Mocht je je zorgen maken, onverklaarbare klachten herkennen en/of is in jouw huis recentelijk gewerkt met pur, dan kun je voor meer informatie kijken op de website van Meldpunt Purslachtoffers.